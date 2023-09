Il Messico depenalizza l’aborto | “Nessuna donna sarà più punita”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilhatoin tutti e 32 gli Stati del Paese. La Corte Suprema ha infatti invalidato articoli e parti normative del Codice penale federale che prevedono il carcere per le donne che si sottopongono all’interruzione di gravidanza su tutto il territorio nazionale. La massima autorità di giustizia, si legge in un breve messaggio su X (già Twitter) ha dichiarato “incostituzionale il sistema giuridico che penalizzanel Codice penale federale, perché viola i diritti delle donne e delle persone in gestazione“. La sentenza della Corte Suprema Le donne messicane esultano per la scelta della Corte Suprema dire(AFP)La sentenza, votata all’unanimità dagli 11 membri della Corte, che avrà applicazione retroattiva, dovrà essere rispettata da ...