Il Messico depenalizza l' aborto | ' Nessuna donna sarà più punita'

Ilha depenalizzato l'aborto in tutti e 32 gli Stati del Paese. La Corte Suprema ha infatti invalidato articoli ...La Corte Suprema del(Suprema corte di giustizia della Nazione) ha depenalizzato l'aborto a livello federale, con una sentenza che estende la legalità dell'aborto a tutto il Paese, in continuità con le recenti ...La Corte suprema delha invalidato articoli e parti normative del Codice penale federale che prevedono il carcere per le donne che abortiscono, depenalizzando di fatto l'interruzione di gravidanza su tutto il ...

Messico, la corte suprema depenalizza l'aborto in tutto il Paese RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La Corte Suprema del Messico (Suprema corte di giustizia della Nazione) ha depenalizzato l'aborto a livello federale, con una sentenza che estende la legalità dell'aborto a tutto il Paese, in continui ...