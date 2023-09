Il medico Franco Berrino non è stato picchiato durante una trasmissione televisiva

Leggi su facta.news

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il 3 settembre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un presunto servizio di TG LA7 pubblicato su Facebook il giorno prima. Nel video, della durata di 31 secondi, è presente una clip in cui si sente la giornalista Francesca Fanuele dichiarare che «le riprese di una puntata dedicata al problema dell’ipertensione» un cardiologo italiano èattaccato da «Sauro Luigi, rappresentante della nota azienda farmaceutica peruviana Federfarma Molise». Questo perché, si sente ancora, il cardiologo «ha improvvisamente iniziato a parlare fuori dal copione e ha fatto una dichiarazione clamorosa». Nel video sono presenti alcune immagini che mostrano una rissa tra uomini in uno studio televisivo. Inoltre, in sovraimpressione in basso, compare la foto di un uomo con il volto tumefatto e ...