Il matrimonio di William e Kate Middleton? «Non è così perfetto come sembra»

Leggi su amica

(Di giovedì 7 settembre 2023) A guardarli in pubblicono la coppia perfetta. Felici, affiatati, innamorati più che mai. Eppure, chiuse le porte di casa – ops, di palazzo – il principesono una coppiatutte le altre. Che litiga, discute, non va d’accordo. A rivelarlo è stato lo scrittore ed esperto royal Tom Quinn.: quando l’amore è… litigarello In un’intervista esclusiva con il Daily Express, lo scrittore Tom Quinn ha reso pubblico il contenuto di alcune conversazioni private avute con un membro del Palazzo. L’autore di Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family (un libro dedicato al modo in cui i Reali vengono educati ...