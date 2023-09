(Di giovedì 7 settembre 2023) Di Vincenzo Calafiore 05 Settembre 2023 Udine “ … guardi un’onda, bada bene, non è solo acqua in movimento è qualcosa di più. Hai mai visto un’onda arrendersi ? Le onde non si arrendono mai e sono:! Ecco perché le amo, ecco perché vorrei essere! “ Vincenzo Calafiore Perché quando ci si trova dinanzi alsi viene vinti dalla forte condizione della pace e della serenità? Forse perché la valenza rigenerativa o rigenerante dell’acqua è un ritorno alla “ culla d’acqua “ del grembo materno che avvolgendoci, ci ha resi atti alla vita, alle dinamiche del mondo esterno e al movimento interno insito nella personale soggettività, ossia nella materia del pensiero. Ma il –– non è soltanto tranquillità rigenerativa; è anche dubbio, incertezza: esso può scatenare tutta la sua carica distruttiva e ...

Una vicenda tragica e assurda: in Grecia, al porto del Pireo, un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato spinto dall'equipaggio del traghetto a bordo del quale cercava di salire, mentre la nave era ...... tra gli ospiti l'attrice e modella napoletana transessuale Marika Gambardella " in arte Vanalya, che ha interpretato il ruolo di Luna inFuori , l'ex gieffina Rebecca De Pasquale, non sveliamo ...Protagonisti un 22enne di Praiano e un 20enne di Vietri sul. I due hanno iniziato a litigare furiosamente per futili motivi. La situazione è degenerata in fredda al punto che il più grande dei ...

Chi è Sigmund Ropich, il ragazzo caduto in mare dalla nave da crociera più grande del mondo Il Fatto Quotidiano

Non sono andate giù al ministro Guido Crosetto le foto pubblicate dal settimanale Novella2000 che lo ritraggono in compagnia della moglie Gaia Saponaro al mare. Gli scatti mostrano il ...Visitare i paesi vicino a Sassari offre la possibilità di immergersi in un'atmosfera ricca di storia e cultura.