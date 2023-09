Il liceo che invita Vannacci a presentare il suo libro e controbattere alla stampa

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il generale Robertoè statoto ail suo controverso"Il mondo al contrario" nel'Brunelleschi' di Afragola. La presenza del generale nella cittadina campana non è ancora certa, ma il caso è già montato e l'invito sta facendo discutere. Delsi è...

... alcune lamiere divelte nell'edificio Iss Montale e nell'edificio dell'exalcuni tronchi e ... A pochi giorni dall'inizio delle lezioni,riprenderanno martedì 12 settembre , di quelloè ...... saranno consegnati i riconoscimenti del 51° Premio Leon d'Oro, assegnato ogni anno a faentini... Sarà poi assegnato anche il Premio Ceramica Sport a un neodiplomato delArtistico Torricelli " ...... Marco Tarolli - eora lo fa con alle spalle cento anni di storia come ilscientifico "della città"". Il Calini festeggia un compleanno importante , e si apre alla cittadinanza con vari ...

Liceo del made in Italy: ancora operazioni a costo zero FLC CGIL

Il dirigente scolastico e i professori del Liceo Calini - © www.giornaledibrescia.it Una serie di eventi per raccontare i cento anni di una scuola che «continua ad evolversi e ad avere al centro le es ...Facciamo il punto sull'abbandono scolastico in Italia. I dati sono preoccupanti, siamo tra i paesi più in difficoltà, ma cambiare si può ...