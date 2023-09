Il Gruppo Mediobanca sostiene le donne rifugiate e richiedenti asilo in collaborazione con l’Unhcr

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilavvia lacon, l’agenzia Onu per i rifugiati, sostenendo un programma integrato di protezione dellea rischio di violenza di genere (GBV) in Italia. Una scelta coerente con l’impegno delverso le tematiche di inclusione e diversità, supportate negli ultimi anni con diversi progetti finalizzati alla costruzione di una cultura inclusiva, nel lavoro così come all’interno delle comunità di riferimento. Il programma di Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) sostenuto daha come obiettivo primario quello di garantire a tutte le persone sopravvissute o a rischio di violenza di genere un accesso sicuro e ...

Ilpresieduto da Carlo Cimbri ha già in mano una quota del 9,5% della Popolare di Sondrio e, ... rilevano gli esperti di. Bper, infatti, ha da poco aggregato Carige e il pacchetto di ...... Pigozzi arriva in Piazzetta Cuccia nel 2001, dove ha rivestito diversi ruoli fino a diventare Direttore comunicazione e relazioni istituzionali del, gestendo la reputazione del ...Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 4.875% e rappresenta il primo strumento non senior ed il primo bond ESG collocato dalin attuazione del Piano ...

Lorenza Pigozzi, Direttore della Comunicazione del Gruppo Fincantieri, racconta come il nuovo progetto di comunicazione “Future on board” proietta il gruppo verso il futuro.Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 4,875%. Nel corso del collocamento il titolo ha registrato ordini per oltre 2 miliardi di euro ...