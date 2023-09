Il governo mette il disagio giovanile in carcere

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il decreto Caivano è una raffica di norme ispirate a un semplice principio: reprimere, reprimere, reprimere. Che siano minori, conta poco. A sorpresa Meloni si presenta in conferenza stampa per intestarsi il provvedimento: un modo per rispondere alla competition da destra lanciata da Salvini