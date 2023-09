Il governo cerca di frenare i disagi giovanili | ecco il daspo e le pene ai genitori

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Età per ilurbano e avviso orale del questore che si abbassa ai 14 anni, ma dovrebbe saltare il divieto di utilizzo del cellulare fino a 2 anni per chi viene «ammonito», ammonimento anche per i 12enni. Sono alcune delle voci contenute nella bozza del decreto di contrasto alo giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile che oggi approderà in Consiglio dei ministri. Quattordici articoli che nascono dall'urgenza «del contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, e per la tutela dei minori vittime di reato» nonché per «rafforzare la tutela, nello spazio cibernetico, delle vittime dei reati commessi per via telematica» dopo i fatti di Caivano e lo stupro di Palermo. Al Parco Verde dunque dovrebbe arrivare un commissario per la realizzazione del piano di interventi da trenta milioni e riportare a nuova vita la ...