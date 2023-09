Il governo blocca lo stop ai diesel Euro 5 in Piemonte | ' Scongiurata crisi sociale'

"Ilè intervenuto con lo strumento del Decreto anche al fine di scongiurare una crisi sociale ed economica di famiglie e imprese senza tralasciare l'importanza degli impegni assunti con l'...Esattamente come fu cinque anni fa per Conte e per il Pis, il partito conservatore alin Polonia. Ecco dunque perché Salvini si agita: tenta di far pagare elettoralmente a FdI l'ipotesi che ......ha finora pagato 21 miliardi di euro e " deve versarne ancora 109 , quando verranno portati in compensazione i crediti maturati per i lavori" ( Superbonus e cessione del credito: EnelX...

Il governo blocca lo stop del Piemonte ai diesel Euro 5. Decreto oggi in Consiglio dei ministri - Geagency GEA

Pichetto Fratin: “L'obiettivo più importante da raggiungere, nel più breve tempo possibile, era quello di scongiurare il blocco dei veicoli Diesel Euro 5 in Piemonte a partire dal 15 di settembre".Il consiglio dei ministri blocca il provvedimento varato dalla Regione Piemonte per contrastare l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria ...