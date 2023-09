Il Giappone alla conquista della luna | lanciato il primo lander

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un razzo vettorese H-IIA con lo Smartfor Investigating Moon (SLIM) e un satellite soprannominato X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) è statodal Centro spaziale di Tanegashima, secondo la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).Il lancio era inizialmente previsto per il 26 agosto ma era stato rinviato due volte a causa delle condizioni meteorologiche. Secondo quanto previsto dall'agenzia spaziale, ilse raggiungerà l'orbitain 3-4 mesi e atterrerà sul suo suolo in 4-6 mesi. Ilsi candida così a diventare il quinto paese a sbarcare sulla, dopo Stati Uniti, Russia, Cina e India. video width="746" height="420" ...

