Il femminicidio-suicidio Trapani | uccide prima l’ex compagna e poi si suicida

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nuovo caso diin Italia, a, una ragazza di 39 anni, Marisa Leo è stata uccisa dalcompagno. L’assassino le aveva chiesto di vederla per “chiarire” poi l’ha uccisa e si èto. La coppia aveva una bambina di tre anni. La vittima aveva denunciatoper stalking nel 2020. A ritrovare il corpo è stata la polizia stradale. IlUccisa Marisa Leo dalcompagno- Photo Credits PalermoLiveUn uomo di 42 anni, Angelo Reina, originario di Valderice, ha ucciso la sua ex, Marisa Leo, di 39 anni, originaria di Salemi, utilizzando un’arma da fuoco. Reina aveva chiesto un incontro alla donna per “chiarire” le cose e l’aveva convocata nell’azienda di ...

"In azienda siamo tutti sconvolti per quanto è successo. Stamattina non abbiamo la forza di lavorare". Lo dice Giuseppe Gambino, il direttore della cantina 'Colomba bianca' dove lavorava Marisa Leo, ...Ha ucciso la sua ex e si è suicidato. Un nuovo caso di omicidio-suicidio è avvenuto ieri sera nel Trapanese, in contrada Farla al confine tra Mazara del Vallo e Marsala dove… Leggi ...