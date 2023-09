Il codice rosso è legge | la deputata Morfino si commuove raccontando gli abusi subiti

(Di giovedì 7 settembre 2023) DanielaM5S, siin auladurante le dichiarazioni di voto gliDanielaper il M5S, membro della Commissione Ambiente e della Commissione d’inchiesta sul Femminicidio, nel suo intervento alla Camera per la dichiarazione di voto sulla proposta diin materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, si è commossala propria storia personale. Nel corso della dichiarazione, come riportato da Agi.it,ha detto: “È devastante subirefisici e psicologici da qualcuno che ami e pensi che quel sentimento sia ricambiato, da un uomo che pensi di amare, che pensi ti ...

La norma si inserisce nell'ambito del cosiddettoche prevede un'ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello, ...Si tratta del via libera definitivo al ddl sulle avocazione delle indagini, un nuovo tassello del, la legge approvata nel 2019, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono ...La donna aveva chiesto invano l'attivazione del ''. 28 LUGLIO, POZZUOLI (NAPOLI) - Antonio Di Razza ha prima ucciso la moglie Angela Gioiello , poi, con la stessa arma, si è suicidato . ...

Violenza donne, il codice rosso è legge RaiNews

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Velocità è quello che chiede allo Stato una donna che denuncia una violenza e il rafforzamento del Codice Rosso rappresenta in questo senso un importantissimo passo avanti.Nel giorno dell'ultimo femmincidio ai danni di una 39, uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno poi suicidatosi, l'aula della Camera approva in via definitiva la proposta di legge sulle nuove norme ...