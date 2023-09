Il Cdm approva il decreto contro la criminalità giovanile

(Di giovedì 7 settembre 2023) Leggi Anche Vertice di maggioranza in vista della Manovra - Al lavoro per sostegniil caro bollette e il caro benzina Leggi Anche Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi: 'Sarà anno complesso, ...

A quanto si apprende via libera del Consiglio dei ministri al decreto Sud che, tra le altre cose, istituisce la Zes unica per il Mezzogiorno e stanzia dei fondi per LampedusaPichetto,decreto sul blocco Euro 5 in Piemonte Intanto è giunto il via libera dell'esecutivo al provvedimento sul blocco Euro 5 in Piemonte . "L'obiettivo più importante da raggiungere, ...Pichetto: 'Obiettivo importante'. Lo stop slitta all'ottobre 2024

++ Cdm approva il decreto contro la criminalità giovanile ++ - Notizie ... Agenzia ANSA

La soddisfazione del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin: "Non era semplice, risultato non scontato" ...A quanto si apprende via libera del Consiglio dei ministri al decreto Sud che, tra le altre cose, istituisce la Zes unica per il Mezzogiorno e stanzia dei fondi per Lampedusa (ANSA) ...