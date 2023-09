Il Cdm approva il decreto contro la criminalità giovanile | Salta la stretta sui siti porno

(Di giovedì 7 settembre 2023) Leggi Anche Vertice di maggioranza in vista della Manovra - Al lavoro per sostegniil caro bollette e il caro benzina Leggi Anche Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi: 'Sarà anno complesso, ...

NEWSLETTER Scuola+ Scopri di più Pichetto,decreto sul blocco Euro 5 in Piemonte Intanto è giunto il via libera dell'esecutivo al provvedimento sul blocco Euro 5 in Piemonte . "L'...Leggi Anche Vertice di maggioranza in vista della Manovra - Al lavoro per sostegni contro il caro bollette e il caro benzina Leggi Anche Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi: 'Sarà anno complesso, ...Il Consiglio dei ministri, riunitosi stamani, ha approvato il decreto Legge che posticipa fino al 1° ottobre del 2024 il blocco delle vetture diesel Euro 5 in 76 comuni della Regione Piemonte. "Folle ...

Il Cdm approva il decreto contro la criminalità giovanile Agenzia ANSA

Arriva oggi in Cdm il decreto legge contro la criminalità minorile, dopo i fatti di Caivano e Palermo. Tra le misure l'avviso orale del questore anche per i minori, la possibilità di stop all'utilizzo ...Il Consiglio dei ministri, nella riunione terminata poco fa a Palazzo Chigi, ha approvato il decreto che contiene “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’econo ...