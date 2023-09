Il Castello delle Cerimonie | Donna Imma è nonna

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il(Us Warner Bros. Discovery) È uno dei programmi più popolari e longevi di Real Time e ora sta per debuttare con la settima stagione. Si tratta de Ilche torna da venerdì 8 settembre alle 22:40 (dopo Bake Off). Il docureality racconta le iperboliche celebrazioni organizzate dalla famiglia Polese presso la loro tenuta Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Luogo ormai entrato nell’ginario collettivo di tante famiglie partenopee che desiderano ambientare tra i lussuosi saloni di questo fiabesco e iper kitsch “” contemporaneo, le loro ricorrenze più importanti. Dai matrimoni ai compleanni, non c’è evento che passi inosservato, grazie all’organizzazione ...