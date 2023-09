Il blocco alle auto Euro 5 che non piace al Governo

(Di giovedì 7 settembre 2023) È una giornata decisiva per lo stop aldelle5 imposto dalla regione Piemonte a partire dal 15 settembre. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin porterà in Consiglio dei ministri un decreto con cui ilspera di evitare ilalla circolazione degli5. ...

... che accusano il paese di avere un peso diplomatico inferioresue capacità e che incolpano la ... E poi tra i diversi membri esterni aloccidentale c'è un sentimento condiviso: evitare giochi ...L'esecutivo doveva inoltre tenere conto del "del turnover", la riforma appena entrata in vigore che imponeva forti limitiassunzioni nella pubblica amministrazione, inclusi polizia e ...Giornate degli autori c'è Casablanca di Adriano Valerio " vincitore di une menzione speciale a ... "produttivamente li abbiamo circumnavigati " chiude Valerio " il primolo abbiamo fatto nel ...

Rientrato il blocco della United Airlines: “Guasto alle ... La Voce di New York

"La decisione del Governo di congelare il provvedimento di blocco degli Euro 5 rappresenta un importante passo in avanti e una vittoria del buon senso. (ANSA) ...Con riguardo alle polemiche sollevate in questi giorni da alcuni consiglieri regionali in merito alla preapertura dell’attività venatoria di ...