Il Benevento corre ai ripari | ad un passo il ritorno di Ciciretti

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo “El Diablo” Marotta, ilè pronto a riabbracciare un altro dei protagonisti della storica promozione in serie B. La strega è a unda Amato, attualmente svincolato. Il calciatore romano tornerà a vestire la maglia giallorossa a distanza di cinque anni. Marcello Carli si sarebbe dunque convinto ad affondare il colpo dopo l’infortunio di Ciano, costretto ai box per un mese. Quello dinon dovrebbe essere l’unico acquisto, sul taccuino anche il nome di un difensore per sopperire al lungo stop di Meccariello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Benevento ha preso il sostituto di Biagio Meccariello, che in questo momento si sta operando a Villa Stuart dal professor Mariani per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro ...E’ proprio il caso di dirlo: in casa Benevento i guai non finiscono mai. Per Biagio Meccariello arriva la peggiore diagnosi possibile: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e stagione ...