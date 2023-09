(Di giovedì 7 settembre 2023) (Milano, 7 settembre 2023) - Milano, 7 settembre 2023 – L'energia idroelettrica è la prima fonte rinnovabile di energia in, ma il parcono ha un'età media avanzata e richiedeurgenti. Secondo una ricerca di Bain & Company, il 70% delle centrali idroelettrichene ha più di 40 anni, una caratteristica che rende necessari interventi di manutenzione e, soprattutto, lavori di ammodernamento delle infrastrutture. Oltre all'obsolescenza degli impianti idroelettrici, bisogna confrontarsi anche con l'aumento della siccità causato dal cambiamento climatico e dal riscaldamento della temperatura terrestre. Nel rapporto di Bain & Company si stima che siano necessari almeno 10 miliardi di euro per ammodernare l'...

Idroelettrico: in Italia per crescere ora c'è bisogno di nuovi investimenti Adnkronos

Milano, 7 settembre 2023 – L’energia idroelettrica è la prima fonte rinnovabile di energia in Italia, ma il parco idroelettrico italiano ha un’età media avanzata e richiede investimenti urgenti.Consapevole dell’importanza delle rinnovabili in Italia, BayWa r.e. prosegue nello sviluppo di progetti, con un impegno particolare nel Belpaese.