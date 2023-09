I video virali di Payal Desai | l’insegnante che educa i figli a liberarsi dalle norme di genere

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 7 settembre 2023), un’insegnante americana di 37 anni, è diventata virale su Tiktok per i suoi, nei quali insegna ai suoiad abbattere gli stereotipi di. Nei brevi filmati, che hanno come colonna sonora la canzone I Got 5 On It, dei Luniz, vediamomentre spiega ai suoidelle semplici nozioni che spesso vengono tralasciate nell’zione dei maschietti. In uno dei, per esempio, vediamomentre è intenta a spiegare a Dev, di 3 anni, che è normale che le donne abbiano i peli. “Insegno a mioo che i peli del viso su una donna sono perfettamente normali, così non gli verrà mai in mente che sia normale mettere in imbarazzo qualcuno per questa cosa”, dice, mentre si ...