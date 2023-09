I sei gatekeeper e le 22 piattaforme designate dalla Commissione UE per il DMA

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo i primi concreti passi del Digital Service Act (DSA), ecco che l’Europa si appresta a mostrare i primi reali effetti di un altro Regolamento che va a “colpire” le aziende Big Tech. Nella giornata di mercoledì, infatti, laEuropea ha designato i seiche dovranno uniformarsi ai paletti e agli obblighi del Digital Markets Act (DMA), la normativa che si occupa dei mercati digitali. Oltre a queste sei aziende, di riflesso, saranno coinvolte anche 22che avranno sei mesi di tempo per adeguarsi a questa normativa. LEGGI ANCHE > Digital Markets Act, i punti salienti e le reazioni dei Big Tech Da una parte, dunque, un Regolamento che si occupa dei servizi digitali e di tutto ciò che comportano (trasparenza alla tutela della privacy, passando per un adeguamento in termini di lotta ...

Favorendo Edge nei link interni al sistema operativo Windows, quindi, ilMicrosoft non ... infatti, hanno in mano la gran parte del mondo digitale di oggi e, entromesi, dovranno ...... insieme ad altre, hannomesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni legislative. Amazon, ByteDance (la società madre di TikTok) e Microsoft sono anch'esse state designate come "" (......europea ha completato il processo di identificazione delle cosiddette compagnie '' , ... Le compagnie individuate sono in totale, cinque statunitensi e una cinese: Alphabet (il gruppo ...

DMA, l'Ue designa i sei "gatekeeper": chi sono e cosa fanno Italia Informa

Nella giornata di mercoledì, infatti, la Commissione Europea ha designato i sei gatekeeper che dovranno uniformarsi ai paletti e agli obblighi del Digital Markets Act (DMA), la normativa che si occupa ...Sono sei le Big Tech designate dalla Commissione Ue come gatekeeper, o guardiani, e chiamate ad adeguarsi entro sei mesi ai nuovi vincoli del Dma, ...