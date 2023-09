I ricordi di Ginulfi | «Maradona non ha mai ripreso un compagno né ha mai reagito a tutti i calci presi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 settembre 2023) Albertoè morto ieri a 81 anni. E’ stato uno storico portiere della Roma e poi di Verona e Fiorentina, a cavallo degli anni ’70. Cresciuto nelle giovanili della Roma, esordì in prima squadra nel 1962 e vi rimase fino al 1975.è l’unico italiano ad aver parato uno di rigore a Pelé, nel 1972, in un’amichevole Roma-Santos.lo ricordano per quello, complici anche i complimenti ricevuti da O’ Rei. Pochi sanno cheha lavorato anche nel Napoli, ai tempi di Bianchi e Bigon, quando c’era Diego Armando. La Roma ha pubblicato una vecchia intervista in cuiricorda l’esperienza napoletana.parla di Pelè e di. «Pelè era un fuoriclasse immenso, nessuno gli poteva stare dietro. ...