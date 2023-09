Rottami di unsul territorio Natodi unrusso sono caduti in territorio romeno. Lo ha ammesso il ministro della Difesa di Bucarest, Angel Tilvar, precisando che la zona non è stata ...L'annuncio di nuovi aiuti al Paese per oltre un miliardo di dollari Guerra Ucraina:dirusso sopra il territorio romeno. Iohannis chiede un'indagine: 'Grave violazione della nostra ......del veicolo aereo da parte della controaerea ucraina che ha provocato la caduta didell'UAV ( ...potrebbe essere dovuta ad una non precisa impostazione delle coordinate di attacco delche di ...

I pezzi di drone russo in Romania: cos’è l’articolo 5 della Nato Corriere della Sera

La Russia ha preparato strati di linee difensive con trincee, ostacoli, carri armati e mine. Soltenberg: "Poche volte nella storia abbiamo viste così tante mine". Rottami di un drone cadono in Romania ...La Romania ha confermato che pezzi di un drone russo sono stati trovati sul proprio territorio: perché la Nato non interverrà evitando una terza guerra mondiale.