(Di giovedì 7 settembre 2023) «Per l’Europa è il momento di riformarsi e ripartire dopo alcuni anni molto difficili. Ma ci sono anche elezioni molto difficili: ci aspettiamo obiettivi concreti, l’attuazione di quanto promesso, e ovviamente proseguire con il sostegno continuo all’Ucraina». Sono parole della presidente del Parlamento europeo. Maltese, di squadra nella casa dei popolariha parlato con alcune testate del continente – per l’Italia c’era il Corriere della Sera – a pochi giorni dal discorso sullo Stato dell’Unione che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronuncerà la prossima settimana a Strasburgo davanti alla plenaria. L’ultimo di questa legislatura. Le elezioni europee di giugno rischiano di essere uno spartiacque significativo per l’Unione europea. E di sicuro non è più tempo ...

... l'estrema destra si può contenere La missione politica del 'centro' e la nascita finalmente della Seconda Repubblica: è il momento delle scelte coraggiose "Alcuniconservatori" si ...Mbappé e compagni hanno l'occasione di ipotecare la qualificazione (aglivanno le prime due ... Gli Oranje di Ronald Koeman non sonobenissimo - con il nuovo commissario tecnico hanno ...Nel silenzio del centrodestra, le reazioni alle parole di Salvini arrivano daidi ... conclude l'ex ministro per gli affari. Chiama in causa la premier Benedetto Della Vedova , deputato ...

I partiti europei moderati non possono dare per scontati i loro elettori, dice Roberta Metsola Linkiesta.it

La prima Italia di Spalletti sfida la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a Euro 2024: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Cresce l'attesa per… Leggi ...Il colosso di Cupertino ha infatti recentemente annunciato un aumento del 50% della spesa per i fornitori europei, tra cui appunto Stm che fornisce una varietà di componenti, tra cui sensori, gestione ...