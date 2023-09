I partiti europei moderati non possono dare per scontati i loro elettori | dice Roberta Metsola

(Di giovedì 7 settembre 2023) «Per l’Europa è il momento di riformarsi e ripartire dopo alcuni anni molto difficili. Ma ci sono anche elezioni molto difficili: ci aspettiamo obiettivi concreti, l’attuazione di quanto promesso, e ovviamente proseguire con il sostegno continuo all’Ucraina». Sono parole della presidente del Parlamento europeo. Maltese, di squadra nella casa dei popolariha parlato con alcune testate del continente – per l’Italia c’era il Corriere della Sera – a pochi giorni dal discorso sullo Stato dell’Unione che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronuncerà la prossima settimana a Strasburgo davanti alla plenaria. L’ultimo di questa legislatura. Le elezioni europee di giugno rischiano di essere uno spartiacque significativo per l’Unione europea. E di sicuro non è più tempo ...

