I nostalgici del ministro Speranza che mi dissuadono dall' andare alle mostre

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sono a Udine con qualche ora libera, quasi quasi vado a vedere “Carne. La materia dello Spirito”, mostra organizzata a Illegio, sopra Tolmezzo, e ci scrivo una puntata della serie “Odio le”. Pur avendo casa a Udine in Carnia non sono mai stato, è un’occasione. E poi sono carnivorista, antispiritualista, seguace dell’incarnazione. E poi il curatore è, curiosamente, un prete. E poi Bronzino, Canova, Rubens (molta carne), Tiepolo mi piacciono. Ma sul sito scopro dettagli inquietanti. “Prenotazione necessaria”. Essendo uomo religioso le prenotazioni mi suonano tutte, ovunque, un po’ blasfeme (per dirla col Catechismo: “Manifestano una volontà di dominio sul tempo”). Inoltre: “Stay safe. Ambienti sanificati, atmosfera sterilizzata, dinamiche di ingresso a garanzia della massima prevenzione”. Ma come parlano? E gli organizzatori non erano cristiani? Sono covidisti ...