I grandi ritorni in libreria in vista dell’autunno | da Isabel Allende a Muriel Barbery

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 settembre 2023) Al ritorno dalle vacanze ci attende un elenco interessante di prossime uscite. Per affrontare al meglio l’autunno in arrivo, ecco i titoli più attesi della prossima stagione letteraria. E si parte da settembre. L’autunno sta arrivando e già prometteletterari, come anticipato da Feltrinelli. Anche se l’estate è ancora in corso e i lettori voraci faticano a mettere da parte il relax estivo, le librerie sono in fermento per l’arrivo di nuove avventure dallefirme internazionali. Ma quali autori accompagneranno l’autunno letterario 2023? Crediti: Amazon – VelvetMagA dire il vero alcune uscite precedono invece l’autunno e accompagneranno tutto settembre, ne siamo certi. È il caso di Una ragazza d’altri tempi, l’ultimo romanzo di Felicia Kingsley in arrivo ina partire dal 5 settembre 2023 e ...