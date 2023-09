I film più belli del Festival di Venezia e quelli più deludenti

[...] Mi piace il termine hopepunk, se riusciremo con questo adattamento a darvi giustizia, questo sarà il primo egrandehopepunk mai realizzato! " Tra gli altri progetti in lavorazione, ...Nei biopic c'è un imitatore in scena, qui ilforte del personaggio. Per assicurarsi questo ruolo, ci voleva coraggio, noi 5 siamo i sopravvissuti".... appena rientrato dal tour estivo e impegnato negli ultimi ritocchi al suo quinto, un horror ... per fare in modo che le parole e la melodia rimanessero ilpossibile in primo piano". L'amicizia ...

Fien Troch: “Holly, il mio film più personale: un balletto con l'horror” Cinecittà News