I film da vedere al cinema questa settimana 7-13 settembre 2023

(Di giovedì 7 settembre 2023) Giovedì 7apre la nuovadiall’insegna di grandi ritorni e debutti inattesi. Direttamente dall’universo di The Conjuring arriva in sala “The Nun II”, Matteo Garrone firma il suo nuovo“Io Capitano”, mentre Valerio Lundini debutta alal fianco di Sergio...

... in una sorta di controcampo rispetto alle immagini che siamo abituati adalla nostra angolazione occidentale". Matteo Garrone chiarisce bene il taglio del suo"Io Capitano": l'autore si ...... la prima è stata due anni fa per la chiusura della Biennale con 'il Bambino Nascosto', undi ... Mi portava con sé ale prove dello spettacolo, al cinema e man mano mi ha appassionato sempre ......più sfruttato - una storia in controcampo rispetto alle immagini che siamo abituati adall'angolazione occidentale dei servizi tv - e senza intenti polemici o battaglie politiche. Il...

I 7 migliori film sul rugby da vedere per arrivare preparati ai Mondiali che iniziano l’8 settembre GQ Italia

Sta per compiere 55 anni e Will Smith oggi è tornato nella sua migliore forma: tanti muscoli e fisico asciutto. Come ha fatto dopo qualche anno di alti e bassi.Netflix ha svelato un nuovo trailer della parte 3 di Lupin, che arriverà sulla piattaforma di streaming nel mese di ottobre.