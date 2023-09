I droni russi hanno danneggiato il porto ucraino di Izmail

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un nuovo attacco dinella notte hale infrastrutture portuali, un silo di grano e gli edifici amministrativi nel distretto di, nella regione ucraina di Odessa. Laa ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture dell’Ucraina sul Mar Nero da quando si è ritirata dall’accordo sul grano, e ha alzato ancora il tiro da quando sono iniziati i colloqui su un potenziale nuovo accordo. Nell’attacco è rimasta ferita una persona, non dovrebbe essere in pericolo di vita, da quanto riferisce il governatore regionale Oleh Kiper via Telegram. Si tratta del quarto raid missilistico in cinque giorni contro un’infrastruttura fondamentale sul Danubio. Intanto però la controffensiva ucraina non si ferma. Questa mattina sono state segnalate esplosioni a Rostov, a un centinaio di ...