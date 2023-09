Hyundai Kona Hev | l’ibrido ad un livello successivo!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 settembre 2023)ha deciso di portaread unsuccessivo e lo fa con la sua nuovaHev. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata La2023 rappresenta un’evoluzione sorprendente nella gamma di veicoli, con un design ancora più affilato che cattura immediatamente l’attenzione. I cambiamenti estetici includono le luminose firme a LED che attraversano sia il frontale che la parte posteriore dell’auto, mentre i fari principali sono posizionati più in basso per un look distintivo. L’interno dell’auto offre uno spazio notevolmente migliorato, con un bagagliaio generoso di 466 litri quando sono in uso tutti e cinque i posti. Anche la zona posteriore è stata progettata per garantire comfort ai passeggeri, senza ...