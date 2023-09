Honda - Usa | accordo con Tesla per lo standard Nacs e l' accesso ai Supercharger

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lasi aggiunge al sempre più lungo elenco di costruttori desiderosi di beneficiare dei vantaggi garantiti dallodella. La Casa nipponica ha infatti raggiunto uncon i texani, analogo a quello già sottoscritto da Ford, General Motors, Mercedes, Polestar, Rivian o Volvo, per adottare loper la ricarica nei veicoli elettrici che saranno commercializzati in Nord America partire dal 2025.ai. Prima di questa data, i modelli a batteria dellalanciati sui mercati statunitense o canadese saranno dotati non solo di una porta CCS (Combined Charging System), ma anche di uno speciale adattatore di ricarica per il. La, che di recente è ...