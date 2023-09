Holly | la recensione | utopie di comunità per un film eccessivamente annoiato

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ladi: la belga Fien Troch esamina il senso della credenza e la piaga del bullismo in undal tono estremamente lento e, purtroppo, inconcludente. Un po' romanzo di formazione, un po' affresco attuale, sull'incomunicabilità contemporanea, ma anche affresco sui falsi miti, sulle false ideologie, sulla facilità moderna di cadere nelle trappole, senza uscirne indenni. La belga Fien Troch, in 103 minuti, scrive e dirige, alternando il ritmo e dosando la storia, e così allungando l'intera messa in scena. Il risultato? I presupposti ci sono, lo svolgimento, invece, non rende giustizia all'intuizione iniziale, risultando quasi sfidante nei confronti dello spettatore. Una scelta stilistica chiara, probabilmente voluta dalla regista, che ha presentato ila Venezia 2023, in ...