Ho fatto un trucco di magia davanti alla scimmia dello zoo ed è successo qualcosa di straordinario | la buffissima testimonianza

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un uomo fa undizoo che reagisce in maniera inaspettata: ecco come si comporta l'animale Le scimmie sono tra gli animali più intelligenti di tutti. Appartenenti all'ordine dei primati, come gli esseri umani, condividono molte somiglianze anatomiche e cognitive con noi. La loro intelligenza è evidente in una serie di comportamenti complessi che dimostrano capacità di apprendimento, problem-solving e interazione sociale. Una delle loro caratteristiche più sorprendenti è la capacità di apprendere e utilizzare strumenti. Molte specie sono state osservate nell'uso di oggetti per scopi specifici. Ad esempio, alcune utilizzano bastoncini o ramoscelli per estrarre insetti dalle fessure degli alberi o per scavare buche per trovare radici commestibili. ...