Highlights e gol Kazakistan-Finlandia 0-1 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Quinta giornata valevole per leagli: lacontinua a vincere e si pone in vetta a quota 12, ilperde ma resta attualmente in seconda posizione. A firmare la nuova vittoria per la formazione di Kanerva è Antman al 78?: l’attaccante raccoglie l’ultimo passaggio e in porta. Termina 0-1. Di seguito ilcon gli highligths. SportFace.