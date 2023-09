Highlights e gol Danimarca-San Marino 4-0 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sanperde ancora, successo dellache si impone 4-0 nelleagli. A segno nella prima frazione di gioco Hojbjerg, Maehle e Wind. Al termine della ripresa arriva anche la rete di Hjulmand, annullata successivamente per fuorigioco, è però Eriksen al 94esimo a mettere il sigillo sul match. Di seguito ilcon gli. SportFace.

Di seguito il video con gliQuinta giornata valevole per le Qualificazioni agli Europei 2024 : la Finlandia continua a vincere e si pone in vetta a quota 12, il Kazakistan perde ma resta attualmente in seconda posizione. A ...... Diaby ha messo insieme 12e nove assist; Frimpong, invece, ha raggiunto quota diecie otto ... Glipersonali di Boniface relativi a Gladbach - Bayer Dopo la prima costruzione, l'...

Inter-Fiorentina: video, gol e highlights Sky Sport

Francia - Irlanda 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata del Gruppo B di Qualificazioni Euro 2024.Olanda - Grecia 3-0 highlights e gol: De Roon, Gakpo e Weghorst i protagonisti della vittoria della squadra di Koeman sulla Grecia.