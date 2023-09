Hayao Miyazaki | il teaser trailer del suo nuovo film Il ragazzo e l' airone

Il ragazzo e l'airone - ultima fatica dell'acclamato- sarà presentato oggi, 07 settembre , al Toronto Film Festival . Per l'occasione, GKIDS - che ha acquisito i diritti di distribuzione per il Nord America dallo Studio Ghibli - ha ...È stato finalmente diffuso il trailer altamente atteso del nuovo film animato dello Studio Ghibli, diretto dal maestro dell'animazione. Il film, intitolato " Il ragazzo e l'airone ", verrà distribuito nei cinema italiani da Lucky Red a partire dall'1 gennaio 2024, promettendo un'avventura straordinaria e toccante per ...In Italia uscirà il 1 gennaio grazie a LuckyRed l'attesissimo Il ragazzo e l'airone , nuovo film del maestro dell'animazione, inizialmente ritiratosi. Arrivato nelle sale giapponesi il 14 luglio, Il ragazzo e l'airone ha conquistato il box office fin dal primo weekend, battendo i record precedenti dello ...

Condividi In Italia uscirà il 1 gennaio grazie a LuckyRed l'attesissimo Il ragazzo e l'airone, nuovo film del maestro dell'animazione Hayao Miyazaki, inizialmente ritiratosi. Arrivato nelle sale ...