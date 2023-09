Harry e Meghan non torneranno mai a Londra | il motivo

(Di giovedì 7 settembre 2023)ormai hanno deciso di proseguire la loro vita oltreoceano e nondi certo indietro sui loro passi. Se nell’ultimo periodo si è spesso parlato di un possibile cambio di residenza per i Sussex, sembra che le voci abbiano portato solo fuori strada dai loro reali piani per il futuro. Sono certi e determinati sulla scelta che hanno fatto ormai molti anni fa.vogliono continuare la loro vita lontano dalla famiglia reale. Nell’ultimo periodo si è però parlato di un possibile riavvicinamento tra i Windsor e il figlio di re Carlo con sua moglie. Ma tutto questo non determinerà un ritorno della coppia a, questo è ormai appurato.nonmai più a, foto ...

... lo stesso non si può dire del principe, sempre più lontano da Buckingham Palace. È tornato ... Spare , unite alle dichiarazioni nel docufilm Netflix rilasciate insieme alla moglie, non ...Fuori da tutto,che non sono stati invitati in Scozia ma saranno a Londra il 7 settembre per una serata di beneficenza. L'incontro con la famiglia è improbabile. Per Carlo III l'8 ...Il rapporto conAl di là delle questioni internazionali, il regno di Carlo è stato caratterizzato anche dall'ultimo episodio della saga di. Al funerale e all'incoronazione, il ...

Il principe Harry è arrivato a Londra senza la moglie Meghan alla vigilia del primo anniversario della morte della regina Elisabetta per partecipare a un evento di beneficenza organizzato da WellChild ...Il principe Harry è arrivato a Londra senza la moglie Meghan alla vigilia del primo anniversario della morte della regina Elisabetta per partecipare a un evento di beneficenza organizzato da WellChild ...