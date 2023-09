Happy Casa Brindisi | c’è soddisfazione | “Qui un bel mix di tutto”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Aggiungere un tassello in più in questa stagione per cercare di migliorare il risultato ottenuto nella scorsa stagione di Lega Basket A. Sarà un campionato ricco di aspettative quello che attendeche ha costruito una rosa in grado di poter lottare per la zona playoff. È proprio questo l’obiettivo del nuovo anno che il direttore sportivo Leo De Rycke ha individuato., parola al direttore sportivo Crediti foto:Facebook“Siamo molto soddisfatti del lavoro che stanno facendo i giocatori che sono molto concentrati e disciplinati, cosa non facile con le temperature delle ultime settimane – le parole di Leo De Rycke a Il Quotidiano di Puglia –. Mi piace anche l’etica del lavoro ...

