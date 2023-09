Hanno sfondato le linee della Russia La soffiata che stravolte la guerra | Ora avanzano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Il nostro sostegno ha permesso agli ucraini di lanciare la controffensiva. Gli ucraini stanno gradualmente guadagnando terreno e questo dimostra l'importanza del nostro sostegno,nostra volontà di continuare a fornire il sostegno. Si tratta di un combattimento pesante, difficile, ma ha permesso di rompere ledifensive delle forze russe e ora di avanzare". Le parole del segretario generaleNato, Stoltemberg, pesano come un macigno. Il dettaglio sulle "russe sfondate" non è da sottovalutare perché fornisce uno spaccato importante sulla nuova controffensiva ucraina che sta creando parecchi problemi all'esercito russo. In queste ore infatti stanno circolando alcune intercettazioni che riguardano i soldati russi che al telefono si lamentano per la mancanza di munizioni. E questo aspetto a quanto ...