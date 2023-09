"Ha spento i satelliti in Crimea". Così Elon Musk ha fermato l'esercito ucraino

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il patron di SpaceX, contrario all'uso della sua tecnologia per attaccare la Russia, avrebbe disattivato iprima di un attacco di Kiev inper paura di una risposta nucleare da parte di Mosca. La rivelazione contenuta in una nuova biografia dell'imprenditore sudafricano

...batteria visualizzando solo alcune indicazioni base quando il display principale è. A ... il WiFi a 2,4 GHz, l'NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramiteGPS, Beidou, ...I primiNon ci si poteva fermare ai lanci suborbitali: i primidi ... In un caldo pomeriggio d'estate, un brivido di emozione ci ha scosso mentre il motore di Vikram si è...Fusolo dopo nove giorni , con migliaia di morti carbonizzati ritrovati soprattutto nei tre ... Perché, al tempo dispia e di telecamere spioni, di droni e geo - localizzazioni, non si ...

"Ha spento i satelliti in Crimea". Così Elon Musk ha fermato l'esercito ... ilGiornale.it

Il patron di SpaceX, contrario all'uso della sua tecnologia per attaccare la Russia, avrebbe disattivato i satelliti prima di un attacco di Kiev in Crimea per paura di una risposta nucleare da parte d ...Elon Musk avrebbe ordinato ai suoi ingegneri di disattivare la rete di comunicazioni satellitari Starlink vicino alla costa della Crimea l'anno scorso per ostacolare un attacco dell'Ucraina contro la ...