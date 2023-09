(Di giovedì 7 settembre 2023) È ovvio e intuitivo il riscontro che ha avuto lo sbotto di Pierfrancescocontro i personaggiinterpretati da attori stranieri. Considerazione logica ma non universale, se si pensa ai grandi interpreti stranieri de Il Gattopardo, Burt Lancaster e Alain Delon, o ai mafiosi italo americani de Il Padrino interpretati da Al Pacino o Marlon Brando. Il tipo italiano non è una questione né storica né genetica; ciò che è in gioco è la qualità dell’interpretazione, non l’origine anagrafica. L’ira dicorrisponde al rischio di una sottovalutazione della qualità degli attoriper esigenze di cassetta delle produzioni. Il suo ragionamento, in autotutela, apre la strada a una considerazione relativa al dibattito, aperto proprio da me 10 anni fa, sui direttori stranieri dei musei, il giudizio sui quali ...

L'attore dandocommenta l'imbarazzante performance di Penelope Cruz in Ferrari. Cosa ha detto Il produttore e attore Luca Barbareschi ha presentato a Venezia fuori concorso il suo ...... e allora perché non usare un attore italiano per valorizzare appieno l'Italianità di uno dei brand più famosi al mondo, cioè Ferrarihanel rivendicare il ruolo degli italiani come ...Leggi Anche Luca Barbareschi: 'ha, Penelope Cruz in Ferrari sembra l'Esorcista'. Poi: 'So di stare sulle palle, sono 50 anni che mi interrogo sul perché' Come è terribilmente cambiata ...

Ha ragione Favino, gli italiani non siano penalizzati Nicola Porro

L'attore Luca Barbareschi a Venezia per presentare il suo film The Penitent, dà ragione a Pierfrancesco Favino in merito alla polemica sugli attori stranieri che interpretano personaggi italiani comme ...E' una nuova parola che indica il ricatto sessuale realizzato attraverso il web. A voce nuda è invece il primo cortometraggio italiano che lo racconta ...