Guida galattica alla Serie C 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Con la partita inaugurale Catania-Crotone ha avuto inizio venerdì primo settembre laC NOW/2024. La terzaavrà per la prima volta nella storia un naming partner, il servizio in streaming offerto da Sky sul quale sarà possibile vedere tutte le partite della terzaper i prossimi due anni. Dopo sei stagioni, quindi, non sarà più Eleven Sports a produrre e trasmettere integralmente il campionato diC. Sky si è assicurata i diritti del pacchetto nazionale “pay” per i prossimi due anni, a cui aggiungere i diritti derivanti dal contratto con la Rai per il pacchetto nazionale “free” – che prevede la trasmissione una partita a settimana, quella del lunedì sera – e una cifra residuale derivante dvendita di altri pacchetti di diritti, anche non integrali ...