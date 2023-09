Guendalina Canessa è una furia e urla in centro a Milano contro alcuni ragazzini | “Generazione di bruciati” – VIDEO

Tags:instagramoggi Articolo precedente Caterina Balivo, incidente in conferenza stampa Rai davanti a decine di fotografi: ecco cos'è ...... foto Articolo successivoimpazzisce e inizia a urlare in Piazza Duomo a Milano: ''Voi e i vostri genitori siete delle me**e!''La bufala lanciata dasulla 'terribile punizione' per l'omicidio di Giulia Tramontano Omicidio Tramontano: Giulia colpita con 37 coltellate, anche al volto - Non si è difesa - ...

Guendalina Canessa impazzisce e inizia a urlare in Piazza Duomo a Milano: ''Voi e i vostri genitori siete ... Gossip News

Guendalina Canessa dà in escandescenze a Milano davanti a un ragazzo che prende a calci un piccione e sui social ...L'ex volto del Grande Fratello e opinionista tv Guendalina Canessa ha iniziato a urlare in Piazza Duomo a Milano: è ''impazzita'' dopo ...