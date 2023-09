Gualtieri | “Stadio Roma? Pronti a collaborare Obiettivo che sia pronto nel 2027”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lodellaè un motivo che, da tempo, tiene banco in casa Friedkin. Le questioni burocratiche sono sempre state il limite probabilmente di tutto, insieme anche alla difficoltà di trovare un posto per costruire. Sul tema si è mostrato fiducioso il sindaco di, Roberto, che ha fissato l’per il futuro prossimo. Le parole di: “Lodella Assi farà, per ora stiamo rispettando la tabella di marcia, comeCapitale abbiamo accolto con favore la volontà della società As. Abbiamo già fatto un pezzo di strada ora partirà il dibattito pubblico, questo è un investimento privato che accogliamo con favore. L’è quello di poter inaugurare lo ...

... Roberto, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico sulla proposta di intervento relativa al progetto inerente al nuovodi calcio da realizzare nel ...ROMA - A margine della conferenza di presentazione del Dibattito pubblico sullodella Roma, il sindaco Robertoè intervenuto anche sul tema della famosa foto scattata con Lukaku nel giorno della sua presentazione e che è stata mal digerita dal presidente della ......"civici ed ecologisti" della Giuntagirano per i quartieri cercando di convincere i recalcitranti nelle loro fila a non mettersi di traverso, a non resistere al "cambiamento". Sue ...

Stadio Roma, presentato il Dibattito Pubblico sull'impianto a Pietralata. Gualtieri: "L'obiettivo è realizzarlo per il 2027" LAROMA24

'Stadio Lazio al Flaminio Siamo pronti a collaborare' ROMA (ITALPRESS) - 'Lo stadio della As Roma si farà, per ora stiamo rispettando la tabella ...Le parole del Sindaco di Roma dal Campidoglio riguardo il nuovo impianto che potrebbe sorgere a Pietralata Oggi è stata una giornata di grande rilevanza per il progetto del nuovo stadio della Roma. La ...