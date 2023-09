Green Border | recensione | al confine con la disperazione

(Di giovedì 7 settembre 2023) È una sensazione difficile da spiegare, ma che riconosci subito. È quella che provi dopo aver visto un film importante, duro, che non ti lascia andare dopo i titoli di coda. Come fanno le cose pesanti destinate a rimanerti addosso, a macerarti dentro. È quello che abbiamo provato guardando l’ultimo, feroce film di Agnieszka Holland, regista polacca che impreziosisce il Concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2023 con un’opera destinata a lasciare il segno. Nella storia del festival (forse) e nella sensibilità di chi lo guarda. Apriamo la nostradirestituendovi le sensazioni provate dopo una proiezione sfociata negli applausi e in un lungo silenzio. Quello che il pubblico di solito riserva ai film che richiedono rispetto e tempo per essere metabolizzati. Partiamo dalle sensazioni, perché è di questo che ...

Ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Film Italiano The Penitent - A rational man di Luca Barbareschi, mentre il riconoscimento per il Miglior Film Straniero e' andato adi Agnieszka ...... ma anche per le sue eccelse qualità cinematografiche , mentre il riconoscimento per il Miglior Film Straniero va a'' di Agnieszka Holland perchè accende potenti riflettori su un ...In concorso per il Leone d'oro sono stati presentati due film impegnati come "Io Capitano" e "The" Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Matteo Garrone: "Io Capitano" è il quinto film italiano presentato in concorso ed era uno dei titoli più attesi dell'intera kermesse. Al ...

"The Green Border" di Agnieszka Holland, la regista: "Polonia con Ungheria, Salvini e Le Pen vogliono far venire meno ... La Stampa

Presieduto da Diego Righini, con la direzione artistica di Paola Tassone, il Premio - giunto quest'anno alla sua 13esima edizione - ha visto 15 pellicole in ...Sono stati assegnati a Venezia i riconoscimenti “Sorriso Diverso Venezia Award”, Premio collaterale ufficiale della 80esima Mostra ...