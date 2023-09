(Di giovedì 7 settembre 2023) Unvicino a Farsala, in Tessaglia, èto a seguitosenza precedenti che hanno colpito lagonfiando i fiumi e provocando inondazioni. Il paese è stato ...

Un ponte vicino a Farsala, in Tessaglia, è crollato a seguito delle piogge torrenziali senza precedenti che hanno colpito lagonfiando i fiumi e provocando inondazioni. Il paese è stato raggiunto da una tempesta, soprannominata "Daniel" dagli esperti meteorologici greci, che ha provocato diverse vittime ed enormi

Grecia, crolla un ponte a causa delle piogge torrenziali Agenzia askanews

Milano, 7 set. (askanews) - Un ponte vicino a Farsala, in Tessaglia, è crollato a seguito delle piogge torrenziali senza precedenti che hanno colpito la ...Ancora incerto il bilancio delle vittime del maltempo in Grecia, Turchia e Bulgaria. Intanto il vortice si sposta verso il Mediterraneo ...