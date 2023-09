Gran Premio Nuvolari | la prestigiosa gara internazionale di regolarità per auto d' epoca a Mantova dal 14 al 17 settembre

Bagnaia: "Sto abbastanza bene" , dopo aver superato il controllo medico in vista deldi San Marino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sto abbastanza bene, abbiamo fatto un lavoro ...Niente e nessuno l'avrebbe fermato. Se non ci è riuscita una ruotata passata sopra la sua gamba figurarsi un check up medico. Quindo ora è ufficiale: Francesco Bagnaia correrà a Misano ilmotociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini . Il campione del mondo e leader del mondiale MotoGP ha ricevuto l'ok dai medici a tornare in sella alla sua Ducati ufficiale dopo ...Marko colpisce duro 'Stiamo riuscendo laddove altre squadre, con macchine più dominanti della nostra, hanno fallito'. Max Verstappe n in conferenza stampa dopo ild'Olanda che gli è valso l'aggancio a Sebastian Vettel a quota nove vittorie consecutive ha lanciato questa piccola frecciata alla Mercedes , rea ai suoi occhi di non aver sfruttato a ...

Rosberg: «Arrivai dietro Hamilton e mi finsi divertito. A Monza guardavo Leclerc e mi chiedevo...» Formula1 Web Magazine

Cosa succede alla Ferrari Dopo il Gran Premio di Monza sembra essersi issato un muro fra i due piloti. La battaglia di Monza ha lasciato i… Leggi ...Al Gran Premio estivo di Oberosenthal, Bettin cadde mentre saltava da una collina e si strappò il legamento crociato. Dovrà prendersi almeno sei mesi di pausa, quindi salterà sicuramente la prossima ...