GP San Marino | MotoGP | programma | orari e diretta tv

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo aver assistito ai vari incidenti, fortunatamente senza gravissime conseguenze, in di Montmelò, la classe regina è immediatamente pronta per tornare in pista in questa nuova tappa del Motomondiale 2023. Il GP Sandisarà il nuovo appuntamento della classe regina che vedrà tutto il carrozzone della categoria su due ruote più importante del mondo. Gli inseguitori di Francesco Bagnaia, dopo la caduta e gli zero punti in terra spagnola, sono rinfrancati per aver accorciato in classifica: chi riuscirà a spuntarla sul bel tracciato di Misano? GP San: tutti gli eventi che si susseguiranno dal tracciato di Misano Giovedì 7 settembre Conferenza stampa dei piloti Venerdì 8 settembre FP1 MotoE: 8:30-8:45FP1 Moto3: 9:00-9:35FP1 Moto2: 9:50-10:30FP1 ...