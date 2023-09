Governo | la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri | la diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Inla, a Palazzo Chigi,la riunione deldeiche ha dato il via libera, tra le altre cose, al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese; il decreto legge recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.